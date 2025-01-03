Нещодавно у TikTok став популярним тренд під пісню In-Tango, яка записана італійською співачкою In-Grid, пише 24 Канал. Тренд, який створили українки, описує вайб слов'янок.

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Українки завірусили у TikTok

У коротких відео українки демонструють свою різноманітність. Зокрема, на відео вони показують, як доглядають за собою та родиною, як проводять вільний час, а також працюють.

Однією з перших відео про вайб слов'янок у TikTok опублікувала дизайнера з Одеси під ніком nekipariz. Відео, яке можна переглянути тут, зібрало понад пів мільйона вподобайок, а також півтори тисячі коментарів. Що цікаво, коментарі залишають не тільки українці, але й чимало європейців.

Після того, як відео від nekipariz стало вірусним, інші українки почали приєднуватися до тренду, демонструючи свій спосіб життя.

До тренду намагаються приєднатися і росіянки, однак користувачі TikTok у коментарях роблять слушні зауваження. Так, росіянкам нагадують, що вони не мають нічого спільного зі слов'янами.

Тренди в TikTok дуже швидко змінюються, тому охочим зібрати багато переглядів та вподобайок слід поспішити.