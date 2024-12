У травні, коли Усик готувався до першого бою з Ф'юрі, завдяки українському боксеру в мережі завірусила пісня Argy – Tataki, пише 24 Канал. Саме під неї наш чемпіон проводив тренування й українці швидко підхопили крутий мотив та почали генерувати креативні відео у соцмережах.

Дивіться також Хлопчик з Харкова підкорив мережу завдяки фільму "Сам удома": чому це повинен побачити кожен

Як Усику вдалося підкорити TikTok

Фанати, які давно стежать за кар'єрою Олександра також мають пам'ятати його відомий вислів англійською "I'm Feel. I'm Very Feel." Це висловлювання Усика стало мемом серед іноземних прихильників українця. Що тут казати, навіть зірковий футболіст Кріштіану Роналду повторив вислів Олександра.

Усик відомий своїм почуттям гумору й черговий вислів боксера англійською став вірусним. Так, у TikTok користувачі публікують вирізану саркастичну частину висловлювання боксера "Oh, my God! No way... Okay, no problem", що в перекладі дослівно означає "О Боже! Ні за що... Добре, без проблем".

Таким чином з'явилися відео, на кшталт, "коли хтось скасовує зустріч, на яку ти не хотів йти", "тебе попросили мовчати за сімейним столом" чи різдвяний жарт "сьогодні гостей не буде, можеш з'їсти всі пампухи".

Трендові ролики з Усиком: дивіться відео

Більшість відео, звісно, стосуються роботи, а точніше щасливого моменту, коли справи можна відкласти й займатися чимось своїм.

Веселі тіктоки з Усиком: дивіться відео

Якщо ви хочете бути в тренді, то поспішіть приєднатися до інших та створіть своє відео з Усиком. Більше кумедних відео з українським чемпіоном можна переглянути за цим посиланням.

Щодо Усика, то український боксер після перемоги в поєдинку проти Ф'юрі повернувся до рідних. Олександр вдруге зумів здолати британського важковаговика та зберіг титул чемпіона світу.

У сучасному світі знання – це справжня цінність. Розуміючи це, "МакДональдз" активно інвестує в навчання та розвиток своїх співробітників. Щоб кожен міг досягнути нових висот, компанія надає доступ до онлайн-платформ з курсами, розробляє мапи кар'єрного зростання, забезпечує безплатні уроки англійської мови і пропонує психологічну підтримку.