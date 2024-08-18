Колишній шеф-кухар Кім Кардаш'ян поділився, що її улюблена страва виявилася зовсім не тією, яку можна було б очікувати. Попри свою славу та розкішний стиль життя, Кім надавала перевагу простим стравам.

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Як харчується Кім Кардаш'ян

Гендерсон працював на сім'ю Кардаш'ян із 2021 по 2022 рік. За цей час він приготував низку вишуканих страв для 26-річної Кайлі Дженнер та її 43-річної сестри Кім.

За час своєї роботи на засновницю SKINS 34-річний кулінар приготував безліч вишуканих страв на свята всіх її родичів. Також Гендерсон вирушав із Кім до Домініканської Республіки, як її особистий кухар. Саме там він дізнався про дієту зірки та страви, які вона найбільше полюбляє.

За словами Гендерсона, знаменитість балує себе "курячими відбивними з картоплею фрі", а також "пастою без соусу". Він був вражений наскільки Кім любить вуглеводи.

Усі, напевно, кажуть тобі, що це кіноа, овочі, але я просто хочу бути з тобою чесною: я хочу курячі відбивні та пасту без соусу,

– сказала Кардаш'ян своєму шеф-кухарю.

Гендерсон додав, що у зірки завжди є запаси солоних закусок, на випадок, якщо захочеться втамувати свій апетит.

Джессі Гендерсон – колишній шеф-кухар Кім Кардаш'ян / фото з відкритих джерел

"Вона дуже приземлена людина і дуже прямо говорила про свої бажання. У неї на кухні завжди мають бути паста, картопля фрі, курячі відбивні та бургери", – додав кулінар.

Він також поділився, що отримував від 2000 до 5000 доларів за одну неформальну вечерю, а за тематичні заходи він отримував від 15 000 до 25 000 доларів.

Він досі підтримує зв’язок із зіркою: її команда неодноразово запрошувала його до Каліфорнії, щоб він керував її щоденним харчуванням. За словами Гендерсона, Кім – "скромна, приземлена, практична та працьовита".