Деталі про високобілковий сніданок Марго Роббі розповіло видання Eating Well, інформує 24 Канал.

Дивіться також Дрю Беррімор показала, як смачно приготувати яєчню на сніданок: цей рецепт змінить ваше життя

Що ж замовляє Марго Роббі, коли виходить на сніданок

Як розповідає видання, на сніданок Марго Роббі замовляє тост з авокадо, сир халумі на грилі та бекон в австралійському стилі.

Всі три елементи цього сніданку звучать приголомшливо і його дуже просто приготувати.

По-перше, тост з авокадо можна повністю адаптувати, тож незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу просто приправленим тостам, чи доповнюєте їх яйцем, вони можуть стати легкою, але ситною стравою для сніданку в будь-який день тижня.



Марго Роббі / Фото Getty Images

Сир халумі на грилі готується дуже просто: додайте ваш улюблений сир халумі на розпечену сковороду й підсмажте до рум'яної скоринки з обох боків. Оскільки халумі дуже твердий, він не розплавиться по всій сковороді, що робить його ідеальним білковим гарніром для сніданку або пізнього сніданку.

Ви також можете прикрасити його чорнично-бальзамічним желе для вишуканої закуски.

Що ж таке бекон в австралійському стилі? Австралійський бекон виготовляється зі свинячої корейки з центральним розрізом і є менш жирним шматком м'яса, тому його варто спробувати, якщо ви любите більш пісний бекон.

Від сиру до бекону – їжа Роббі містить багато білків, яку легко приготувати.