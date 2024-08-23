Психолог розповіла, що цей стан виникає, коли вимоги життя перевищують нашу здатність їх задовольняти. Симптоми вигорання поділяються на фізичні, емоційні та поведінкові.

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Які є ознаки вигорання

Чимала кількість людей стикається із вигоранням, втім, не завжди може його розпізнати. Берретс пояснила, що це таке.

Це хронічний стан, який виникає, коли ми відчуваємо втому і пригніченість, коли вимоги нашого життя перевищують нашу здатність їх задовольняти,

– заявила психолог.

Берретс зазначає, що симптоми вигорання можна поділити на три основні категорії: фізичні, емоційні та поведінкові.

Як тіло повідомляє про вигорання

Фізичні симптоми включають хронічну втому, безсоння, часті головні болі, м'язовий біль, проблеми з травленням та ослаблену імунну систему.

Емоційні симптоми можуть проявлятися через підвищену дратівливість, втрату мотивації, відчуття відстороненості, емоційного виснаження, підвищене розчарування, а також негативні почуття щодо роботи чи обов'язків.

Поведінкові симптоми включають переїдання, пияцтво, підвищене вживання наркотиків, прокрастинацію, відмову від соціальних обов'язків, ізоляцію та зниження продуктивності, особливо на роботі.

Як справитися із вигоранням

Берретс радить звернутися до лікаря, щоб переконатися, що ті чи інші симптоми не є результатом інших захворювань.

Після цього психолог рекомендує зменшити робоче навантаження, щоб виділити більше часу для турботи про себе.

Зайняття спортом, активний відпочинок, спілкування з друзями та родиною, нові захоплення, медитація та розвиток усвідомленості – усе це може допомогти у процесі відновлення, зауважує психологиня.

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