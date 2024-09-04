У селі Мельники, що на Волині створили сільський комітет. Очільниця ГО "Пісочні береги", яка стала рушієм змін, Марія Федорук розповіла, як вдалося запровадити сортування сміття в громаді.

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Як працює ініціатива

Громадська організація не могла взяти на себе роботу зі всіма ініціативами громади, тож згодом створили сільський комітет.

Намагаючись роз'яснити роль сільського комітету, місцева влада організувала низку зустрічей з мешканцями. Лише після цього громада змогла досягти консенсусу з цього питання.

Новостворений сільський комітет, до складу якого увійшли 15 представників місцевих неурядових організацій, органів влади та мешканців громади, покращив ситуацію в селі. Кожен представник відповідає за винесення проблем громади на обговорення та дозволяє вести прямий діалог з головою комітету.

Однією із проблем була засміченість села Мельники, тому комітет вирішив узятися за сортування сміття.

Місцевий підприємець зробив значний внесок у місцеві зусилля. Він запропонував спеціальне приміщення для зберігання відсортованої сировини. Після того, як збирається значна кількість сировини, її продають, отримуючи кошти, які вже використали для придбання бензинової газонокосарки для потреб району вартістю 5 000 гривень.

У перспективі організація планує розробити проєкт, спрямований на придбання машини для пресування пластикових відходів, що дозволить зменшити їх обсяг. Крім того, вони вивчають можливість організації власної переробки відходів.

У селі з’явилося декілька точок, де можна викидати пластикові та скляні відходи в окремі контейнери — їх надала Шацька селищна рада.