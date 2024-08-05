Продуктивність – це добре, однак важливо також не забувати про певні правила, щоб запобігти емоційному вигоранню. Про те, як стати більш продуктивним, але при цьому зберегти баланс розповіла менеджерка аутсорсингової компанії Pharmbills Ольга Мельниченко.

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Чуйте та знайте себе

Для того, щоб стати більш продуктивним, потрібно розуміти, що саме впливає на нашу здатність виконувати роботу ефективно та застосовувати ці знання на практиці. Наприклад, деякі люди мають більше енергії зранку або навпаки ввечері, тож важливі задачі потрібно планувати саме на цей час доби.

Лінуватись – можна

Водночас ніколи не потрібно себе звинувачувати за це. У робочому плані завжди є низка дрібних завдань – не термінових, без жорстких дедлайнів, але не менш важливих. У моменти, коли ви відчуваєте потребу полінуватись, але водночас все ще бути продуктивним, краще виконувати таку дрібну, але необхідну роботу.

Плануйте день

Зараз існує величезна кількість спеціальних додатків для планування та купа різних систем, серед яких можна знайти ту, яка підійде саме вам. Це допоможе зосередитись та буде певним маркером прогресу. До слова, такі списики задач можна складати не тільки на день, а й на тиждень чи місяць

Їжте жаб вчасно

Це, на перший погляд, дивне правило означає, що потрібно робити найнеприємніші справи в першу чергу. Цілком ймовірно, що це – перший крок до високої продуктивності.

Організуйте комфортне робоче місце

Важливо мати своє окреме місце для роботи та підтримувати його в чистоті. Це допомагає сконцентруватись та створює необхідний настрій.

Винагороджуйте себе за досягнення

Можна створювати цілі ритуали, щоб заохочувати себе за завершені проєкти. Потрібно обрати щось, що вам подобається та завершувати цією дією проєкти. Наприклад, зустрічатись із друзями, купувати нову книгу або йти на прем'єру у кінотеатр.