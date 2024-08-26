Експерт з питань кар'єри Ерін Макгофф порадила, як впоратися з грубістю колег. Вона зазначила, що в ситуаціях, коли інші працівники дозволяють собі образи, мовчання може бути ефективним способом реагування.

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Як відповідати колегам на образи

Макгофф опублікувала відео, в якому розігрує ситуацію в офісі, де один із співробітників проявляє поблажливе ставлення до нового колеги.

Як відповідати на образи від колег: дивіться відео

Відеоролик починається з того, що персонаж Ерін безневинно представляється як "новий виконавчий асистент". У відповідь колега грубо відповідає: "О, ти можеш просто сказати, що приносиш своєму босові каву".

Замість того, щоб різко реагувати на неприємну поведінку, Ерін радить використовувати більш прагматичний підхід.

У грубіянів на роботі вразливе его. Вони надмірно компенсують це тим, що принижують вас, щоб відчути себе краще. Просто намагайтеся ігнорувати їх настільки, наскільки це можливо. Тримайтеся сильно – і не давайте їм того, чого вони хочуть,

– порадила експерт.

Ерін додала, що іншими відповідями на такий жарт могли б бути:

"Я не зовсім зрозумів, що ти сказала?";

"О, я маю принести йому каву? Упс!";

Однак вона радить у деяких ситуаціях взагалі не відповідати, за словами Ерін, це буде найкращим рішенням.

"Я вважаю, що мовчання надзвичайно ефективне. Здебільшого грубі люди на роботі прагнуть принизити вас, щоб відчути себе краще. Тож, змусивши їх почуватися незручно, вони навчаться більше так не поводитися. Вони сприйматимуть відступ як вибір, який вони зробили, щоб зберегти обличчя, а не як щось, що ви змусили їх зробити", – підкреслила Ерін.

За її словами, вербальна реакція на грубість може дати їм можливість знайти ще щось, чим можна вас принизити.

Але якщо ви просто можете витримати 3 – 4 секунди незручного мовчання, ви кидаєте їм виклик на більш глибокому рівні,

– наголосила експерт.

У коментарях під відео користувачі подякували Ерін за поради і попросили її створювати більше подібного контенту.

Що писали користувачі в коментарях: