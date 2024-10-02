Поради щодо балансу між роботою та життям дала виконавча радниця Google з продуктивності Лаура Мей Мартін. Про це пише видання CNBC.

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Як знайти баланс між життям і роботою

Насамперед Лаура Мей Мартін наголошує, що не варто надавати пріоритетності більш ніж 3 речам одночасно. Це дає розуміння того, що насправді є важливими. Також експертка радить кожні 3 місяці переглядати свої основні пріоритети. Але якщо говорити про конкретні поради щодо пошуку балансу між життям та роботою, або, як зараз популярно називати, work-life balance, то Мартін дає 3 поради.

Календар

Лаура Мей Мартін радить формувати власний календар та розпоряджатися своїм часом відповідно до пріоритетів. Якщо ви раптом приділяєте час не надто важливим речам, яких немає у вашому переліку пріоритетів, то це можна буде побачити на календарі. І якщо вам не вистачає часу на щось, ви впевнено зможете скасовувати ті плани, які ніяк не входять у вашу пріоритетність.



Календар допоможе ефективніше розпоряджатися власним часом / Фото Pexels

Уявіть день без планів

Також Мартін радить уявити собі гіпотетичну ситуацію, коли у вас завтра абсолютно вільний день без жодних планів. Яким чином тоді ви б розподілили час для реалізації планів відповідно до трьох встановлених пріоритетів на найближчі кілька місяців?

Експертка каже, що краще експериментувати з робочим часом. Деякі завдання краще даються вранці, декотрі вдень. Тому, на її думку, варто декілька тижнів обирати різний час для роботи, аби обрати найбільш комфортний.

Відмовтеся від підготовки

Часто трапляється таке, що потрібно виконати завдання, але ви вперто відтягуєте це якомога довше. З ким не бувало? За словами експертки, причиною може бути або невідповідний час для роботи, або ж просто відсутність бажання виконувати завдання. Вона радить у таких випадках спробувати іншу розумову вправу: уявіть, що у вас є помічник, і запитайте себе, що б ви хотіли, щоб він вам сказав, щоб ви могли почати.

Наприклад, на роботі, щоб розпочати створення презентації, ви можете почати з відкриття файлу та присвоєння йому імені. Тобто все одно відбувається процес, замість того, щоб постійно "готуватися" виконати його.

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