Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Євгена Клопотенка в Instagram.

Дивіться також Пілот Формули-1 готує панкейки перед гонками: ви легко повторите його рецепт вдома

Чому кава з буряком – це нормально

У новому відео Євген Клопотенко пропонує додати каву до буряка. За його словами, це створює унікальний смак.

На перший погляд, поєднувати буряк з кавою звучить як дивна річ. Але існує така наука, яка називається food pairing. Вона показує те, що у деяких інгредієнтів однакові ароматні молекули. І якщо ми їх змішуємо – отримуємо супер смак,

– пояснює кулінар.

Клопотенко радить спробувати посипати буряк невеликою кількістю меленої кави або ж додати її у вінегрет.

До слова, раніше Клопотенко назвав 3 неочікувані продукти, з якими можна поєднати картоплю. Зокрема він розповів, який інгредієнт може зробити вашу картоплю на смак як батат.

Клопотенко показує, як змішувати каву та буряк: дивіться відео

"Візьміть ці прості інгредієнти і додайте до них каву. Я знаю, звучить дивно, але повірте – це зайде. Буряк віддасть свою солодкість, картопля зробить все м’яким, квасоля додасть текстури, а кава просто підкреслить всі ці смаки", – зазначає шеф-кухар в описі до відео.