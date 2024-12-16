Львівський залізничний вокзал чекає модернізація вартістю 24 мільйони гривень. Про це пише 24 Канал із посиланням на систему публічних закупівель Prozorro.

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Які роботи виконають

Планується створення безбар’єрного простору, який забезпечить зручність для всіх категорій пасажирів.

Проєкт передбачає підняття трьох пасажирських перонів до висоти 1100 міліметрів відповідно до норм ДБН. Серед ключових змін:

встановлення 10 нових пасажирських ліфтів;

ремонт і заміна наявних ліфтів;

облаштування двох ескалаторів і чотирьох додаткових сходових маршів;

реставрація перекриттів тунелів;

будівництво нових сходів і міжсходових площин.

Модернізація відбувається в межах програми "Безбар’єрна залізниця", яка покликана створити комфортні умови для всіх пасажирів, особливо для маломобільних груп населення.

Таким чином львівський вокзал стане безбар'єрним, а отже, доступним до використання для всіх категорій населення.