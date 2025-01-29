Нідерландські дослідники використовували суперкомп'ютери та дрони, а також найсучасніший інструмент штучного інтелекту, щоб передбачити, де насіння найкраще проросте у здорові рослини картоплі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Як штучний інтелект може допомогти у сільському господарстві

Це не тільки призведе до підвищення врожайності, здоровіших і стійкіших культур, але й зменшить кількість неврожаїв, зменшить кількість відходів і потребу в хімічних пестицидах.

Досі фермери, біологи та постачальники насіння були спантеличені тим, як поле, засіяне рослинами одного сорту, може давати величезний діапазон росту.

Вчені давно підозрювали, що бактерії та грибки на поверхні насіннєвої картоплі можуть відігравати ключову роль, стимулюючи ріст і стійкість або перешкоджати їм.

Інструмент штучного інтелекту поєднує генетичні дані мікробів, що живуть на насіннєвій картоплі, та зображення рослин, отримані за допомогою дронів. Він виявив закономірності, які допомагають визначити, які мікроби сприяють найбільш здоровому росту.

Це знаменує початок нової ери в сільському господарстві, коли мікробіологія та штучний інтелект об'єднуються для покращення сільського господарства,

– сказав доктор Роланд Берендсен з Утрехтського університету.

"Ми знаходимося на початку революційного шляху до покращення сільського господарства. Вперше ми можемо передбачити якість насіннєвої картоплі на основі її мікробіологічного складу", – додав він.

Дослідження, проведене у співпраці з Делфтським технологічним університетом та селекціонерами, допоможе глибше зрозуміти, як мікроби впливають на ріст сільськогосподарських культур.

"Розширюючи модель ШІ ще більшою кількістю даних, ми зможемо ще більше наблизитися до вивчення взаємодії мікробів і сільськогосподарських культур", – додав біолог.

У майбутньому ШІ може визначити ідеальну суміш мікробів для конкретних культур, а не лише для картоплі.

"Ми могли б покривати насіннєву картоплю або інше насіння цими корисними мікробами. Або навіть сконструювати рослини так, щоб вони притягували та утримували ідеальні мікроби", – сказав доктор Берендсен.