Нидерландские исследователи использовали суперкомпьютеры и дроны, а также современный инструмент искусственного интеллекта, чтобы предсказать, где семена лучше всего прорастет в здоровые растения картофеля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как искусственный интеллект может помочь в сельском хозяйстве

Это не только приведет к повышению урожайности, более здоровых и устойчивых культур, но и уменьшит количество неурожаев, уменьшит количество отходов и потребность в химических пестицидах.

До сих пор фермеры, биологи и поставщики семян были озадачены тем, как поле, засеянное растениями одного сорта, может давать огромный диапазон роста.

Ученые давно подозревали, что бактерии и грибки на поверхности семенного картофеля могут играть ключевую роль, стимулируя рост и устойчивость или препятствовать им.

Инструмент искусственного интеллекта сочетает генетические данные микробов, живущих на семенном картофеле, и изображения растений, полученные с помощью дронов. Он обнаружил закономерности, которые помогают определить, какие микробы способствуют наиболее здоровому росту.

Это знаменует начало новой эры в сельском хозяйстве, когда микробиология и искусственный интеллект объединяются для улучшения сельского хозяйства,

– сказал доктор Роланд Берендсен из Утрехтского университета.

"Мы находимся в начале революционного пути к улучшению сельского хозяйства. Впервые мы можем предсказать качество семенного картофеля на основе его микробиологического состава", – добавил он.

Исследование, проведено в сотрудничестве с Делфтским технологическим университетом и селекционерами, поможет глубже понять, как микробы влияют на рост сельскохозяйственных культур.

"Расширяя модель ИИ еще большим количеством данных, мы сможем еще больше приблизиться к изучению взаимодействия микробов и сельскохозяйственных культур", – добавил биолог.

В будущем ИИ может определить идеальную смесь микробов для конкретных культур, а не только для картофеля.

"Мы могли бы покрывать семенной картофель или другие семена этими полезными микробами. Или даже сконструировать растения так, чтобы они притягивали и удерживали идеальные микробы", – сказал доктор Берендсен.