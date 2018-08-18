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Тренер "Шахтаря" Фонсека відповів на образливі висловлювання директора "Зорі" Рафаїлова

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Паулу Фонсека
Паулу Фонсека

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека, попри те, що луганська "Зоря" пройшла у Лізі Європи його колишній клуб "Брагу", вважає саме португальський клуб сильніший. А також не знає, хто такий генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов.

Все розпочалося після того, як Фонсека заявив, що "Брага" значно сильніша за "Зорю" і має пройти український клуб. Окрім того, португалець допомагав своєму колишньому клубу, надавши інформацію про луганчан. А вже після гри в доволі різкій формі щодо Фонсеки висловився генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов.

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Чесно кажучи, я не представляю хто це писав, хто це говорив. Я не знаю цього чоловіка. Тому не можу ніяк коментувати це,
– заявив в коментарі 24 Каналу Паулу Фонсека.

При цьому тренер "Шахтаря" і надалі переконаний, що "Брага" сильніша за "Зорю". Хоча і визнає, що український клуб пройшов суперника в чесній боротьбі за грою.

"Але, що я можу сказати з цього приводу – можу привітати "Зорю". Тому що вони виграли заслужено. Тому мої щирі вітання гравцям "Зорі" та їх тренеру. Щодо "Браги", те що я казав, я охарактеризував "Зорю" як команду, яка перебуває на третьому місці в цій країні. Команда, яка прекрасна у своїй грі та показує цікавий футбол. Але я сказав, що "Брага" є сильнішою. І, не зважаючи на те, що "Зоря" пройшла, я вважаю, що "Брага" сильніша. Навіть тренер "Зорі" сказав, що "Брага" сильніша", – зазначив Фонсека.

Він також прокоментував і те, що допомагав "Бразі" з аналізом гри суперника. А також, чому вболівав за цей клуб.

"Якщо говорити про той факт, що я хотів, щоб "Брага" пройшла, то так, це цілком нормально. Це мій колишній клуб, де в мене чимало друзів. Завтра, якщо я не буду в "Шахтарі", і "Шахтар" буде грати в Португалії, я цілковито впевнений, що я буду вболівати за "Шахтар", не зважаючи на те, проти кого вони будуть грати. Це цілком нормальна ситуація", – переконаний тренер "Шахтаря.

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Нагадаємо, підопічні Юрія Вернидуба на виїзді зіграли внічию з рахунком 2:2, а перший матч завершився з рахунком 1:1. Завдяки двом голам на виїзді у фінальний раунд пройшов саме український клуб.

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Теги: Новини спорту Футбол Шахтар ФК Зоря Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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