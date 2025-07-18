У Черкасах тренерка з танців зібрала з батьків понад мільйон і програла його у казино

У Черкасах тренерку дитячого танцювального гуртка, який працює на території школи №20, викрили на шахрайстві. Вона зібрала з батьків гроші нібито на потреби дітей, але зрештою витратила їх на себе.

Постраждалі родини поділилися своєю історією із виданням "18000", передає 24 Канал.

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Як тренерка з танців надурила дітей і батьків?

За словами потерпілих, восени 2024 року танцювальний гурток на базі школи очолила нова керівниця. У лютому 2025 року діти виграли гран-прі на участь в конкурсі у грузинському Батумі.

Тренерка взялася за організацію поїздки. Починаючи з березня, вона збирала з однієї людини 550 – 600 євро готівкою і на картку. Загалом вдалося зібрати близько 1 мільйона 350 тисяч гривень.

На сайті організаторів змагань у Батумі була інформація, що турнір відбуватиметься протягом 10 – 17 липня. Втім, тренерка сказала батькам, що дату змінили й перенесли на 20 – 27 липня.

Пізніше керівниця повідомила, що є проблема. Батьки приїхали до неї додому, де жінка зізналася, що гроші програла в казино.

На фейсбук-сторінці Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20 опублікували допис, у якому зазначили, що поїздка була приватною. Тому адміністрація навчального закладу не володіла інформацією щодо її організації та підготовки. Там наголосили, що тренерку з танців звільнили ще 30 травня.

Тим часом речниця ГУНП у Черкаської області Зоя Вовк повідомила, що відбуваються досудове розслідування інциденту.

До слова, Назарія Гусакова підозрюють у виведенні грошей, зібраних на лікування, через онлайн-казино.Він міг витратити понад 2,1 мільйона гривень на гральні платформи.