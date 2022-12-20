Третина росіян мають знайомих, які загинули на війні: українці провели опитування

Третина росіян має знайомих чи родичів, які загинули під час російсько-української війни. Деякі назвали навіть кількох загиблих.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив керівник ІКАР, доктор соціологічних наук Олександр Шульга. Він надав дані опитування, яке ІКАР напередодні провів серед росіян.

До теми Більшість українців підтримують відновлення Україною статусу ядерної держави, – опитування.

У росіян стан розірваної свідомості

На думку Олександра Шульги, росіяни перебувають в стані розірваної свідомості, часто обираючи відповіді на різні питання, що суперечать одна одній.

"З оптимізмом щодо майбутнього Росії висловилося 74% опитаних, а про своє майбутнє – 78%. І водночас, коли питаємо, чи є у вас знайомі, друзі, колеги, які вже мобілізувались, близько 60% вже мають таких людей. А третина опитаних вже мають того, хто загинув у ході війни. Є навіть невеликий відсоток тих, хто втратив не одного, а кількох", – пояснив доктор соціологічних наук.

Згідно даним опитування, 62% дорослого населення вважає, що події в Росії розвиваються у правильному напрямку. Найбільшою проблемою для країни більшість росіян називають так звану "спеціальну воєнну операцію"

Олександр Шульга запевнив, що заборонив операторам натякати опитуваним на будь-які варіанти відповіді, щоб росіяни не отримували підказок.

Тобто, самі кажіть, ми не будемо вам вкладати в уста відповідь. 50% назвали так звану СВО найбільшою проблемою. На другому місці, з кількістю голосів удвічі менше – це малі зарплати та пенсії. На третьому місці – зростання цін,

– розповів керівник ІКАР.

Неочікувані дані опитування росіян: дивитись відео

Відступ з Херсону – позитив для більшості росіян

Лише 3% опитаних ввжають, що агресія Росії проти України досягла всіх поставлених цілей. 39% відповіли, що вона досягла їх частково. У той же час 74% людей дуже позитивно оцінили відступ Російських військ з Херсона.

"48% опитаних за те, щоб так звана СВО тривала до переможного кінця без часових рамок. А з іншого боку ми питаємо, якщо завтра оголосять про завершення так званої СВО, то 79% кажуть, що це прекрасно! У мене була гіпотеза, щодо розірваної свідомості росіян, але дані опитування підказали, що дійсно так і є", – розповів Олександр Шульга.

Старше покоління більш кровожерливе

За даними опитування, 63% росіян підтримують ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі. За словами керівника ІКАР, відмітив, що молодь до 30 років менше підтримує такі дії: за проголосували 39%, проти – 45%. Натомість, серед старшого покоління (старше 55 років) ракетні удари підтримало майже три чверті респондентів. Проти таких дій висловилося 20% росіян.

"Ми задавали питання щодо ставлення до часткової та загальної мобілізації. Найтверезіші та найбільш помірковані погляди висловлювала молодь 18 – 30 років. А от старше покоління було більш кровожерливим. І так звана СВО повинна дійти до кінця, і загальну мобілізацію підтримують, якщо вона буде, і часткову", – додав Олександр Шульга.

Опитування проходитимуть кожного місяця

За словами керівника ІКАР, для опитування обрали телефонну методику, адже face-to-face провести було неможливо, а від варіанту онлайн-опитування відмовилися, адже не всі представники "глибинного народу" мають доступ до інтернету.

"У нас є телефонна база, ми побудували вибірку макрорегіонами (федеральними округами) та за віком і статтю. На першому етапі програмне забезпечення обирало випадковий телефон і далі ці номери розподілялись між операторами, які і здійснювали опитування", – пояснив доктор соціологічних наук.

Олександра Шульги розповів, що опитувані не знали, що їм дзвонять з України.

Responce-rate був дуже гарний, на рівні мирного часу чи на рівні України – 55%. У нас була невелика кількість відмов і вони були не відразу, а в середині інтерв’ю. Я був задоволений цим показником,

– розповів керівник ІКАР.

Олександр Шульга повідомив, що подібні планують проводити раз на місяць і наступні результати будуть наприкінці січня.

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