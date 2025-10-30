Відповідною інформацією волонтери поділились на офіційній фейсбук-сторінці, передає 24 Канал. "Українська команда" опублікувала відео, на якому можна побачити момент передачі зарядних станцій військовим, а також кадри із фронту.

Передали пів сотні потужних зарядних станцій з додатковими батареями Третьому армійському корпусу. Ці хлопці зараз тримають понад 150 кілометрів фронту на Сході України,

– йдеться у повідомленні.

Водночас керівник благодійного фонду Артур Палатний наголосив на важливості такої допомоги військовим. За його словами, електроенергія і зв'язок на передовй фронту – це одна з умов для виживання.

"Дрони та системи зв'язку мають працювати безперебійно. Від цього залежить насамперед життя наших бійців. А отже, і знищення наших ворогів. Впевнений: ці зарядні станції забезпечать наших бійців електроенергією", – сказав Палатний.

"Українська команда" надає різноманітну допомогу військовим підрозділам та звітує про це у соцмережах та на офіційному сайті. Лише у жовтні волонтери передали партії зарядних станцій батальйону "Свобода" 4 бригади НГУ, окремому батальйону безпілотних систем "Хорт" та інших підрозділам. Наразі оголошено збір на сіткомети, які рятують бійців від ворожих FPV-дронів на оптоволокні.

