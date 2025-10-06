На засіданні Ради оборони столиці планують детальніше обговорити це питання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

У вересні місто виділило 235 мільйонів гривень на посилення системи ППО Києва. Зокрема, на придбання військовими дронів-перехоплювачів ворожих "Шахедів". Сьогодні (6 жовтня 2025 року, – 24 Канал) на Раді оборони також обговоримо, як реалізується це питання і яка ще допомога потрібна від громади Києва,
– анонсував Віталій Кличко.

До слова, таке рішення допоможе військовим збивати більше ворожих дронів, адже Росія не економить дрони-камікадзе та випускає сотні "Шахедів" за один раз. Так, лише за ніч з 4 до 5 жовтня Повітряні сили зафіксували 496 ударних БпЛА і понад 50 ворожих ракет різного типу, які атакували Львів, Запоріжжя, Шостку та інші міста.

Останні новини про допомогу військовим з бюджету Києва

  • Київ вже передав понад 40 тисяч дронів різних типів, 200 систем РЕБ, наземні роботизовані комплекси та автівки.

  • Також столиця виділила додаткові кошти на ЗСУ та збільшила фінансування програми "Захисник Києва" в 2025 році до 11 мільярдів гривень. І це попри те, що з бюджету Києва влада вилучила 8 мільярдів гривень.

  • Окрему допомогу надають пораненим ветеранам та родинам загиблих Героїв. Зокрема, у рамках програми "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України" надають від 1200 до 2500 гривень допомоги. Виплати передбачені військовослужбовцям та ветеранам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам Революції Гідності, які зазнали поранень, членам сімей полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників, родинам Героїв України; захисникам та захисницям столиці.