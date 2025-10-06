На засіданні Ради оборони столиці планують детальніше обговорити це питання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.
У вересні місто виділило 235 мільйонів гривень на посилення системи ППО Києва. Зокрема, на придбання військовими дронів-перехоплювачів ворожих "Шахедів". Сьогодні (6 жовтня 2025 року, – 24 Канал) на Раді оборони також обговоримо, як реалізується це питання і яка ще допомога потрібна від громади Києва,
– анонсував Віталій Кличко.
До слова, таке рішення допоможе військовим збивати більше ворожих дронів, адже Росія не економить дрони-камікадзе та випускає сотні "Шахедів" за один раз. Так, лише за ніч з 4 до 5 жовтня Повітряні сили зафіксували 496 ударних БпЛА і понад 50 ворожих ракет різного типу, які атакували Львів, Запоріжжя, Шостку та інші міста.
Останні новини про допомогу військовим з бюджету Києва
Київ вже передав понад 40 тисяч дронів різних типів, 200 систем РЕБ, наземні роботизовані комплекси та автівки.
Також столиця виділила додаткові кошти на ЗСУ та збільшила фінансування програми "Захисник Києва" в 2025 році до 11 мільярдів гривень. І це попри те, що з бюджету Києва влада вилучила 8 мільярдів гривень.
Окрему допомогу надають пораненим ветеранам та родинам загиблих Героїв. Зокрема, у рамках програми "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України" надають від 1200 до 2500 гривень допомоги. Виплати передбачені військовослужбовцям та ветеранам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам Революції Гідності, які зазнали поранень, членам сімей полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників, родинам Героїв України; захисникам та захисницям столиці.