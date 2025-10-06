На засіданні Ради оборони столиці планують детальніше обговорити це питання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

У вересні місто виділило 235 мільйонів гривень на посилення системи ППО Києва. Зокрема, на придбання військовими дронів-перехоплювачів ворожих "Шахедів". Сьогодні (6 жовтня 2025 року, – 24 Канал) на Раді оборони також обговоримо, як реалізується це питання і яка ще допомога потрібна від громади Києва,

– анонсував Віталій Кличко.

До слова, таке рішення допоможе військовим збивати більше ворожих дронів, адже Росія не економить дрони-камікадзе та випускає сотні "Шахедів" за один раз. Так, лише за ніч з 4 до 5 жовтня Повітряні сили зафіксували 496 ударних БпЛА і понад 50 ворожих ракет різного типу, які атакували Львів, Запоріжжя, Шостку та інші міста.

Останні новини про допомогу військовим з бюджету Києва