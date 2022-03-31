З третьої спроби гуманітарний конвой зміг потрапити до Мелітополя

31 березня гуманітарний конвой з Мелітополя із третьої спроби зміг туди потрапити. Евакуація мешканців міста запланована на 1 квітня.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він також розповів про поточну ситуацію в окупованому російськими військами місті.

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Як розповів Іван Федоров, евакуація (автобусами та приватними автомобілями) розпочнеться 1 квітня о 8:00 ранку від пожежної частини біля парку на Івана Олексієва.

Це у разі, якщо окупанти вчергове не зроблять якісь нові правила та не змінять графік виїзду,

— уточнив він.

Іван Федоров розповів, що 30 березня гуманітарний конвой доїхав до блокпоста у Василівці, але російські військові його не пропустили. Сьогодні ж, на кілька годин затримали на в'їзді до Мелітополя.

Далі, окупанти забрали гуманітарний вантаж, заявивши, ніби-то самі роздаватимуть його мешканцям Мелітополя.

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