"Третя армія Європи": навіть російські пропагандисти оцінили Збройні Сили України

Як зауважив ведучий загальгнонаціонального марафону, вже помітно, що у Росії змінюється ставлення до Збройних Сил України. "Це вже й на їхньому пропагандистському телебаченні пролазить", – зазначив Вадим Карп'як.

На це радник глави МВС Вадим Денисенко зауважив: "За два тижні вони пройшли помітну еволюцію. Від "там нема з ким воювати" і "там тільки озброєні націоналісти" до "третьої армії Європи".

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Хочу всіх нас привітати: сьогодні "Комсомольська правда" в Росії запустила цей наратив, і він вже почав ширитися їхніми телеграм-каналами. Тепер вони називають наші ЗСУ третьою армією Європи,

– зазначив Денисенко.

Причина зрозуміла: пропагандистам тепер треба якось пояснювати своїм люмпенам, чому російська "велікая" армія загрузла в Україні та зазнає таких значних втрат.

другою армією Європи росіяни називають турецьку.

Ще один новий наратив на росТБ – пояснення причини нападу на Україну. Бо, мовляв, боялися, що через 1,5 року з нашою армією було б узагалі нереально тягатися.

Сподіваюся, ми доведемо їм, що їхня армія – далеко не перша у Європі,

– підсумував тему Вадим Денисенко.

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