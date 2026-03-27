Поки рано хвилюватися, – Кулеба сказав, що спричинить третю світову війну

Білий дім заявив, що США фактично знищили ядерний потенціал Ірану, що, за їх переконанням, запобігло масштабній ядерній ескалації на Близькому Сході та третій світовій війні. Зараз політики часто жонглюють цим терміном.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, уточнивши, що треба бути обережними з визначеннями й зауважив на тому, що часте вживання терміну "третя світова", як і "геноцид", знецінює їх.

Що передбачає третя світова війна?

Ексочільник МЗС України пояснив, що світова війна починається тоді, коли наддержави, які домінують у світі, починають воювати між собою. А паралельно втягують в неї інших гравців через свої союзи.

Поки наддержави не воюють одна з одною, ми не можемо говорити про третю світову війну. Навіть якщо Іран створить ядерну зброю і здійснить напад на Ізраїль, а той завдасть удару у відповідь, це не буде світовою війною. Це буде ядерна війна, але не світова. Тож поки рано хвилюватися,

– запевнив Кулеба.

Підсумовуючи, колишній міністр закордонних справ України вказав на те, що поки ми не бачимо, що Китай і Сполучені Штати готові розв'язувати свої проблеми шляхом бойових дій, світової війни не буде. Він додав, що некоректно стверджувати, що коли у світі одночасно тривають декілька війн, то це відбувається третя світова.

Зауважте! Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що США націлені на те, аби повністю знищити ядерну програму Ірану і точно не відмовляться від свого задуму. Тож не виключено, що американські військові можуть почати наземну операцію. Він зазначив, що США також прагнуть контролювати острова в Ормузькій протоці, яку заблокував Іран.

