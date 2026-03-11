Чи готовий світ до Третьої світової: Зеленський назвав головні ризики глобальної війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що співпраця Росії та Ірану у виробництві бойових дронів становить серйозну загрозу глобальній безпеці. За його словами, використання нових технологій у війнах й потенційні союзи агресорів можуть призвести до масштабної ескалації, до якої світ наразі не готовий.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю ірландському журналісту Каолану Робертсону.

Чому може розпочатись Третя світова війна?

Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення Росія використовувала для ударів по Україні дрони з іранськими компонентами. Натомість тепер Іран отримує російські деталі – це дає змогу Тегерану здійснювати атаки на країни Близького Сходу та американські військові бази.

Так, ми можемо оцінити, що це російські деталі, не іранські. Зараз Іран атакує інші країни Близького Сходу та американські бази, американських солдатів. Уже багато втрат. Тому зрозуміло, що це найбільший ризик, з яким світ стикався за останні роки, тому що це може бути Третя світова війна, в якій ми будемо,

– заявив глава держави.

Глава держави вважає, що якщо хтось не зупинить війну на Близькому Сході, вона може бути тривалою – щонайменше до осені.

Журналіст зауважив, що Зеленський фактично попереджав про таку загрозу ще рік тому під час свого візиту до Білого дому. Тоді український лідер наголошував, що злочини Росії не зупинити, а конфлікт може поширитись і на інші країни. У відповідь Зеленський заявив, що дійсно попереджав Трампа про ризик глобальної ескалації та можливість Третьої світової війни, однак висловив сумніви щодо того, що ці застереження тоді були почуті.

Президент підкреслив, що Росія вже активно використовує дрони й з високою ймовірністю може посилити атаки ракетним озброєнням.

Також глава держави зазначив, що в такому сценарії головне питання полягає лише в тому, коли одна з країн наважиться першою відправити свої війська. За його словами, подібний прецедент уже був під час війни проти України, коли Північна Корея направила близько 10 тисяч солдатів на допомогу Росії. Зеленський пояснив, що хоча ці війська перебувають на території країни-агресорки, вони потенційно можуть бути залучені до бойових дій в Україні. Подібний сценарій можливий і щодо Ірану, оскільки Росія теоретично може перекинути свої війська для підтримки союзників, вважає президент.

Чи готовий світ до Третьої світової війни?

Зеленський вважає, що світ наразі не готовий до такого розвитку подій – технічно більшість країн Європи ще недостатньо підготовлені до подібного. Водночас президент зазначив, що окремі держави вже активно працюють над посиленням своїх оборонних можливостей.

Німці діють дуже швидко, але цього недостатньо щоб підготуватися цього року до таких викликів. Північні країни дуже технологічні. Я маю на увазі Північну Європу, вони готові,

– каже Зеленський.

Армія Штатів наразі є дуже потужною, однак важливо розрізняти війну із застосуванням ракет й дронів та наземні бойові дії. Зеленський каже, що попри технологічну перевагу Заходу, у наземній війні ключове значення має бойовий досвід.

Український лідер наголосив, що у разі масштабного конфлікту всі ці фактори поєднаються, а тому особливо важливим стане досвід ведення наземних боїв. Він підкреслив, що нині небагато країн мають такий досвід, як Україна.

Які заяви про Третю світову вже звучали?