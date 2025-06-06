Три ексміністри оборони України отримали підозру у державній зраді
- Трьох колишніх міністрів оборони України, які обіймали посади до 2014 року, підозрюють у державній зраді за продаж та відчуження озброєння, що зменшило готовність України до агресії Росії у 2014 році.
Слідство стверджує, що під керівництвом Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лебедєва були виведені сотні одиниць техніки та зброї, що негативно вплинуло на боєздатність Збройних Сил України.
Трьох колишніх міністрів оборони України офіційно підозрюють у державній зраді. Йдеться про трьох очільників Міноборони до 2014 року.
Якби не їх діяльність, Україна була б більш готова до агресії Росії у 2014 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора та Чесно.
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Три ексміністри оборони отримали підозру у державній зраді
Слідчі вважають, що у 2010 – 2014 роках, коли підозрювані обіймали керівні посади у Міноборони, вони ухвалювали рішення про продаж та відчуження озброєння і військової техніки, фактична наявність якої була нижчою за потреби Збройних Сил України.
Ідеться про:
- Михайла Єжеля (міністр у 2010 – 2012 роках);
- Дмитра Саламатіна (очолював відомство у 2012-му);
- Павла Лебедєва (міністр оборони у 2012 – 2014 роках).
За даними слідства, під їхнім керівництвом із військового балансу були виведені сотні одиниць бронетехніки, артсистем, гусеничної та колісної техніки, десятки зенітно-ракетних комплексів, літаків і гелікоптерів, а також – мільйон одиниць стрілецької зброї, боєприпасів і тисячі ракет.
Вказаного озброєння вкрай не вистачало Силам оборони України на початку військової агресії рф у лютому 2014 року та до цього часу. Незаконні рішення підозрюваних призвели до зниження рівня боєздатності Збройних Сил України, обороноздатності держави та заподіяли тяжкі наслідки,
– стверджують в Офіс Генерального прокурора.
Слідство вважає, що дії ексміністрів завдали шкоди суверенітету та національній безпеці України, водночас сприяючи інтересам Росії.