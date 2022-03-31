Три евакуаційні потяги вирушать із Луганщини та Донеччини 31 березня

Укрзалізниця продовжує оголошувати евакуаційні рейси з областей України, в яких ведуться бойові дії. Сьогодні відбудеться три з них.

А саме 31 березня з Луганської та Донецької областей рушать три евакуаційних потяги. Про це повідомили у телеграм-каналі Луганської ОДА.

Читайте також: Укрзалізниця визначила 50 вагонів у 32 потягах, які доставлятимуть гуманітарний вантаж

До слова, Укрзалізниця щодуху намагається допомогти українцям, які потрапили у скрутну ситуацію внаслідок нещадного нападу Росії. З початку війни з її допомогою було доставлено більше 7,8 тисячі тонн гуманітарного вантажу та відправлено 1670 вантажних вагонів із гумдопомогою, яка була розподілена країною.

Напрямки евакуаційних потягів 31 березня:

Новозолотарівка (Луганська область):

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова.

Краматорськ (Донецька область):

13:00 – №282/281 Краматорськ – Львів;

16:00 – №284/283 Краматорськ – Львів.

Вас це може зацікавити – Вечірній брифінг Верещук за 30 березня: дивіться відео