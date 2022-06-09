Три країни ЄС поки виступають проти надання Україні статусу кандидата, – віцепрем'єрка

Очікується, що 24 червня ЄС оголосить рішення щодо надання Україні статусу кандидата. Наразі є три країни-члени, які поки що наполегливо виступають проти.

Про це 9 червня повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань Євроінтеграції України Ольга Стефанішина під час свого візиту до Брюсселю. Зазначається, що там вона намагатиметься розвіяти сумніви цих скептичних європейських країн.

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Три країни ЄС виступають проти надання Україні статусу кандидата

Стефанішина заявила, що загалом сім країн ЄС ведуть дискусії щодо надання Україні інших форматів, а не статусу кандидата. При цьому три з них наполегливо не хочуть давати "зелене світло" Києву у процесі європейської інтеграції.

У цілому приблизно сім країн Євросоюзу висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити. Було дуже багато різних пропозицій, але, фактично, є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України,

– розповіла віцепрем'єрка.

До слова, посадовиця не назвала перелік цих країн. Разом з тим вона висловила переконання, що на саміті 23 – 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не насмілиться сказати Україні "ні".

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Стефанішина також розповіла, що під час свого візиту до Брюсселя спробує розвіяти сумніви цих скептичних країн. Віцепрем'єр-міністерка зауважила, що Україна вже виконала 65 – 70% своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію й створила систему антикорупційних органів.

Посадовиця переконана, що будь-які інші варіанти, окрім як статус кандидата для нашої держави, – послаблять безпосередньо сам Європейський Союз.

Ми наполягаємо, що рішення про надання Україні статусу кандидата – це лише початок процесу, і не треба весь свій політичний скептицизм і капітал витрачати на протистояння цьому. Це початок процесу, це шанс, яким Україна або скористається, або не скористається,

– наголосила Стефанішина.

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