Три ракети у Вінниці прилетіли в цивільний об'єкт: 2 загиблих та 6 поранених

російські військові злочинці під час повітряної тривоги влучили в офісне приміщення. На жаль, удар забрав життя мирних мешканців, серед яких – дитина.

Серед загиблих унаслідок цинічної російської атаки є дитина. Ракети окупантів влучили у будівлю з офісними приміщеннями.

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Наслідки російського удару

Голова Національної поліції уточнив, що внаслідок влучання в будівлю з офісними приміщеннями постраждали й сусідні будівлі, зокрема, житлові будинки. На місці російського злочину виникла пожежа, а удар забрав життя щонайменше 2 людей.

Наразі відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед яких – маленька дитинка,

– повідомив Клименко.

Пожежа на місці удару перекинулася на автостоянку, де загорілися близько 50 автомобілів. На місці працюють рятувальники.

З Києва до Вінниці терміново вирушила слідча група для розслідування чергового воєнного злочину російських окупантів.

Головне про ракетний обстріл Вінниці

Перші повідомлення про вибухи у Вінниці з'явилися о 10:45 під час повітряної тривоги. Станом на 11:50 повітряна тривога по всій Вінницькій області та низці інших регіонів триває, тому перебувайте в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.

Під час повітряної тривоги близько 10:45 14 липня з'явилися повідомлення про вибухи в Вінниці. Згодом інформацію про "прильоти" підтвердили.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак назвав удар черговим терористичним актом та повідомив, що загарбники влучили у цивільний об'єкт.

Силам ППО вдалося збити 4 ракети у небі над Вінниччиною, однак, на жаль, 3 ракети таки влучили.

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росія щодня доводить те, що вона є країною-терористом, адже атакує цивільні об'єкти – школи, лікарні, садочки, торговельні центри, бази відпочинку та житлові будинки. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, який сповіщає про атаку. Передбачити, куди битимуть окупанти – неможливо. Так само важко передбачити, куди можуть впасти уламки збитої Силами ППО ракет.