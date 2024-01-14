Два десятки окупантів спробували взяти позиції ЗСУ на Запоріжжі, однак щось пішло не так: відео

Штурм росіян на Запорізькому напрямку закінчився для них ганебною поразкою. Частина окупантів опинилася на концерті Кобзона, а інша потрапила у полон українських захисників.

Історію про те, як майже два десятки російських солдат пішли штурмувати позиції ЗСУ, а опинилися у пастці, розповів очільник Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

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"Не рий яму іншому"

Так, "повчальна" для окупантів ситуація відбулася на Запоріжжі. Там загарбники намагалися вибити українських військових із позицій неподалік від населеного пункту Приютне. Втім, ворог зазнав невдачі. Для частини "штурмовиків" наші захисники підготували чорні пакети, а інші поповнили обмінний фонд. На опублікованих кадрах видно – щонайменше семеро ворогів вдалося полонити.

ЗСУ заманили росіян у пастку: відео Сергій Братчук

Відомо, що у провальному штурмі брали участь три групи по шість осіб зі складу 218-го танкового полку 127-ї мотострілецької дивізії Росії.

В Оперативному командуванні "Захід" уточнили, що переважна більшість із тих росіян, які потрапили до полону, виявилися зеками. Усі полонені розповідають про низький моральний дух у лавах російської армії та її повну деградацію. Один із них заявив про бажання "напихати Путіну повний рот і вигнати із й*б*н*ї Росії".

Тим, кому пощастило потрапити у полон, розповідають про "любов" до Путіна: відео Сергій Братчук

Ворог надломлений та подавлений. Дуже гарні новини,

– прокоментували у командуванні.

Що відбувається на фронті: останні новини

За останню добу відбулося 61 бойове зіткнення. Ворог штурмував на Сході та Півдні. Сили оборони мужньо відбивали ворожі атаки.