Три станції метро у Києві тимчасово зачинили для пасажирів: яка причина

У Києві тимчасово зачинили три станції метро на зеленій гілці. Мовиться про станції "Сирець", "Дорогожичі" і "Лук'янівська".

У Київській міській державній адміністрації наголосили, що всі інші станції цієї гілки метрополітену працюють у штатному режимі.

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Що відомо про тимчасове зачинення 3 станцій метро у Києві

Журналісти телеканалу "Київ" повідомили, що, станом на 11:29, у київському метро вже відновили рух зеленою гілкою. Станції "Лук'янівська", "Дорогожичі", "Сирець", відчинено для пасажирів.

У КМДА повідомили, що рух поїздів "зеленою" лінією метро організовано між станціями "Золоті ворота" – "Червоний хутір". Водночас станції "Сирець", "Дорогожичі", "Лук'янівська" тимчасово зачинені для пасажирів.

Про відновлення роботи станцій та руху поїздів буде повідомлено додатково,

– написали у КМДА.

У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" також перепросили за тимчасові незручності.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що людей евакуювали зі станції метро "Лук'янівська" під час масованої ракетної атаки на Київ 8 липня. Зокрема, журналісти писали про дим поблизу станції.

У КМДА, висловлюючись про ситуацію, тоді зазначили, що станція метро "Лук'янівська" працює з урахуванням повітряної тривоги – як для перевезень, так і для укриття населення. А про всі зміни громадян оперативно повідомляли працівники метрополітену.