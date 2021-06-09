Три загальнонаціональні телеканали недотримують мовних квот в ефірі, – мовний омбудсмен

У Секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови заявили, що телеканали "Україна", "1+1" та"Інтер" у вечірній прайм-тайм не дотримуються вимог обов'язкового обсягу мовлення державною мовою.

Про це свідчать дані оперативного моніторингу ефіру з 18:00 до 22:00 загальнонаціональних телеканалів з 17 по 23 травня.

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Моніторинг здійснювався з використанням медіасервісів для трансляції ефірних каналів. Загальна тривалість ефірного часу з 18:00 до 22:00 на кожному з телеканалів складає 28 годин (100 800 секунд),

– йдеться у повідомленні.

Канали порушують мовні квоти

Згідно з даними моніторингу, загальна тривалість передач та фільмів у загальному тижневому обсязі мовлення:

телеканалу "Україна" становила 79,8% (зокрема державною мовою – 55,8%, недержавною – 24%), тривалість реклами (зокрема) – 20,2%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 69,9% (менше ніж 75%).

телеканалу "1+1" становила 77,3% (зокрема державною мовою – 54,8%, недержавною – 22,5%), тривалість реклами (зокрема) – 22,7%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 70,9% (менше ніж 75%).

телеканалу "Інтер" становить 79,3% (зокрема державною мовою – 57,8, недержавною – 21,5%), тривалість реклами (зокрема) – 20,7%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 72,9% (менше ніж 75%).

Окрім цього, загальна тривалість передач та фільмів у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу ICTV становить 79,4% (зокрема державною мовою – 63,7%, недержавною – 15,7%), тривалість реклами (зокрема) – 20,6%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 80,2% (понад 75%).

Результати моніторингу згідно з чинним законодавством України передані Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття відповідних заходів.

Реальна частка української мови в телевізійних ефірах ще набагато менша, адже до 2024 року діють перехідні положення Закону України "Про телебачення і радіомовлення", відповідно до яких передача вважається виконаною українською мовою навіть тоді, коли в ній українською говорять тільки ведучі (диктори).