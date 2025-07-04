Три військові підрозділи отримали 2350 дронів від столичної громади, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав ще 2350 дронів від столичної громади на найважчі ділянки фронту. Безпілотники від киян отримали 225 окремий штурмовий полк, а також 63 та 100 окремі механізовані бригади.

Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, зазначає 24 Канал.

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Передав від громади столиці бійцям на найгарячіші напрямки фронту чергову партію необхідної допомоги – ще 2350 БпЛА різного типу. Зокрема, військовим 225-го окремого штурмового полку, підпорядкованого Головнокомандувачу ЗСУ, відправили 2000 FPV-дронів різних типів, 200 БпЛА Mavic (нічних і денних). Та обладнання для радіоелектронної боротьби. За перші пів року 2025-го з міського бюджету на потреби полку виділили вже 200 мільйонів гривень,

– повідомив Віталій Кличко.

Ще 100 БпЛА Mavic, за словами мера, поїхали до бійців 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. А 50 дронів Mavic столиця передала захисникам 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Чергова допомога ЗСУ від киян / Фото Віталія Кличка

"Загалом від початку року від громади відправили на передову понад 25 000 БпЛА різних типів. Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала 6 мільярдів гривень на підтримку сил оборони та безпеки. За ці кошти бійці купують вкрай необхідне оснащення. Ми й надалі продовжимо допомагати всім нашим військовим, які боронять державу", – наголосив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що ініціював збільшення видатків міського бюджету на потреби сил оборони ще на 2 мільярди гривень. Найближчим часом відповідний проєкт рішення має бути проголосований на сесії Київради.