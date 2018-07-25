Три б’юті-міфи, про які варто забути

У сфері краси є чимало міфів, які насправді виявляються маркетинговим ходом. Крім того, деякі з них можуть сильно нашкодити вашій шкірі.

Видання Marie Claire визначило три найцікавіші і найпоширеніші б’юті-міфи, які перешкоджають дбати про красу.

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Міф 1: косметичні засобі можуть "затерти" пори

Незважаючи на те, що на сьогодні існують сотні засобів для догляду за шкірою, які спрямовані на "затирання" та "видалення" пор, зробити це практично неможливо, оскільки пори є структурною частиною шкіри.

"Жодна продукція не може затерти ваші пори", – пояснює доктор медичних наук Рейчел Назарян.

За її словами, деякі продукти справді можуть тимчасово скорочувати їх, видаляючи забруднення, але з часом, мертві клітини та пил і знову їх збільшують.

Міф 2: часте підстригання волосся стимулює його ріст

Часте підстригання насправді не відіграє значної ролі у рості волосся.

"Стрижки можуть допомогти у боротьбі з ламким та посіченим волоссям, але якщо ви вимірюєте довжину від коріння, ви побачите, що стрижки не впливають на швидкий ріст", – говорить перукар Метт Фугате.

Якщо ви хочете мати довгі коси, то Фугате радить мінімізувати будь-який стрес на шкіру голови через регулярні масажі.

Я також рекомендую інвестувати у термозахист, якщо ви використовуєте плойки,

– додає він.

Міф 2: зубна паста лікує запалення на шкірі

Зубна паста занадто "агресивна" для використання її на шкірі і може мати досить шкідливий ефект.

"Використання зубної пасти для лікування вугрів порушує баланс рН вашої шкіри і позбавляє натурального жиру – це призводить до подразнення, інфекцій, а в деяких випадках і погіршення вугрів", – каже Рейчел Назарян.