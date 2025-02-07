Трибунал для Путіна може запрацювати у 2025: генсек Ради Європи пояснив, що для цього потрібно

Спеціальний трибунал щодо злочинної агресії проти України може почати роботу після ухвалення відповідної міжнародної угоди. Це може статися вже у 2025 році.

За словами генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе, партнери вже узгодили всі головні питання цього процесу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Коли може запрацювати трибунал над Путіним

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе зазначив, що для запуску трибуналу необхідно сформувати його структуру та забезпечити ресурсами, зокрема призначити прокурорів і суддів.

За його словами, Коаліція держав, яка працює над створенням трибуналу, "знайшла компроміси і рішення з усіх важливих питань", після чого "Рада Європи готова до наступних кроків"

Наша мета – щоб цього року відбулися переговори про текст міжнародної угоди. А потім нам потрібно провести дипломатичну конференцію для ухвалення цього документа – і це також має відбутися у 2025 році,

– додав він.

Він наголосив, що створення трибуналу у 2025 році є амбітною, але необхідною метою.

"Не можна просто чекати, коли злочин агресії давно визнаний Організацією Об'єднаних Націй. І якщо суду, який розглядає цей злочин, не існує – нам потрібно його створити! Тож наша амбіція – створити трибунал вже цього року", – підсумував він.

Ідея створення трибуналу для Росії за злочин агресії обговорюється з 2022 року, оскільки наразі не існує міжнародного органу, який би розглядав саме цей вид злочину. Попри активні дискусії, практичний прогрес у цьому напрямку довгий час був відсутній.