На це націлена наша дипломатія: політолог про специфіку договірного трибуналу щодо Росії

Країни ЄС роблять перші кроки для створення спеціального трибуналу, який має притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво Росії за злочини агресії. Відповідний додаток до угоди нещодавно підписали представники країн Балтії, Польщі, Румунії та Словаччини під час конференції у Львові.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, зараз є низка можливих шляхів, як притягнути військово-політичне керівництво Росії до відповідальності за злочини проти людяності та злочини агресії.

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Це, найімовірніше не робитимуть через Міжнародний кримінальний суд, який діє під егідою ООН в Гаазі. Цей орган здійснює правосуддя за умови фізичної присутності обвинуваченого. Також там досить неоперативно приймають рішення.

Як Україна хоче притягнути до відповідальності керівництво Росії

Як наголосив Вігірінський, Україна обрала шлях договірного трибуналу, куди увійдуть міжнародні партнери. Після винесення вироку вони мали б взяти на себе зобов'язання щодо переслідування засуджених з військово-політичного керівництва Росії.

Договірний трибунал потребує певної угоди, яка визначатиме місцезнаходження суддів, хто представлятиме Україну тощо. Для ефективності потрібно, щоб залученість учасників була максимально широкою. Щоб туди увійшли країни Латинської Америки, Африки, Азії. Так можна уникнути варіанту, що засуджені переховуватимуться в дружніх юрисдикціях,

– зазначив Вігірінський.

Як Україна може притягнути військово-політичне керівництво Росії до кримінальної відповідальності: дивіться відео

Судячи з усіх подій, саме на такий варіант націлена українська дипломатія. Зважаючи на спілкування заступниці державного секретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд з сенаторами, цей трибунал мав би запрацювати з початку літа 2023 року.

Це – оптимістичні терміни. Є сподівання, що до цього часу трибунал запрацює.

Перші кроки щодо створення трибуналу проти Росії