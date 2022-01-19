Тричі вакциновані: українські міністри отримали бустерну дозу

Низка українських міністрів вже отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19. Вони закликали щепитись всіх, у кого минуло понад 6 місяців з моменту другої вакцинації.

Про це у своєму фейсбуці написав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. "Скористався можливістю отримати додатковий захист від коронавірусу", – написав він.

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Як розповів очільник МОЗу, базовий курс вакцинації він отримав від компанії AstraZeneca. Натомість для бустерної дози вакцини Ляшко обрав препарат Moderna.

Бустерну дозу вакцини вже отримали:

прем'єр-міністр України Денис Шмигаль;

міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко;

міністр культури Олександр Ткаченко;

міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

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Міністри про бустерну дозу

Після вакцинації бустерною дозою, міністр науки і освіти Сергій Шкарлет закликав вакцинуватись українців. "Сам вакцинувався і всіх запрошую", – зазначив міністр у своєму телеграм-каналі.

Міністри отримали бустерні дози / Фото з фейсбуку Ляшка та телеграм-каналів Шкарлета і Ткаченка

Міністр культури України Олександр Ткаченко, який також отримав бустерну дозу вакцини, написав, що вірить вченим і лікарям, які довели, що вакцинація знижує ризики захворіти на коронавірус, та полегшує перебіг хвороби.

Це особливо важливо, адже, за даними ВООЗ, на нас чекає нова хвиля, пов'язана з поширенням штаму Омікрон,

– додав Ткаченко.

Бустерна доза в Україні: головне

4 січня 2022 року МОЗ дозволило в Україні застосовувати бустерну дозу для літніх людей.

Ще 13 грудня в Україні схвалили 3 дозу COVID-вакцини. Зокрема для осіб з ВІЛ, раком крові, які перенесли трансплантацію органів, проходили хімієтерапію та іншим.

За словами Ляшка, Україна готова до бустерної вакцинації, адже законтрактувала вакцину Pfizer – 25 мільйонів доз, на 2023 рік – ще 25 мільйонів доз.



Що треба знати про бустерну дозу / Інфографіка 24 каналу