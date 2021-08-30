Трималася за балкон і кликала на допомогу: на Донеччині жінка впала з 9 поверху

У Мирнограді, що в Донецькій області, жінка випала з балкона 9-го поверху. Вона робила все, аби втриматися, однак безуспішно.

Трагічний інцидент трапився вдень 29 серпня в мікрорайоні "Світлий". Його свідками стали місцеві жителі.

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Жінка намагалася втриматися за балкон

Люди розповіли, що жінка довго трималася руками за балкон, чіплялася ногами та намагалася залізти назад. Вона також просила допомогти їй.

Я почала дзвонити в екстрену службу, думала, може хоча б надзвичайники зможуть допомогти, але після того, як додзвонилася, почула крики людей, що вона зірвалася,

– розповіла очевидиця.

Жінку не вдалося врятувати

На жаль, потерпіла від отриманих травм померла на місці. Особу загиблої пізніше встановили правоохоронці. Нею виявилася 41-річна жінка. З'ясувалося, що вона впала з 9-го поверху.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі встановлюють всі деталі події.



На Донеччині жінка впала з 9 поверху / Фото "Типовий Мирноград"