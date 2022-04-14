Тримають на морозі, роздягають та морять голодом: як Росія поводиться з українськими полоненими

14 квітня 2022 , 21:34
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Джерело:

Ukraine Media Centre Kyiv

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова наголосила, що Україна неухильно дотримується правил поводження з полоненими. Натомість Росія постійно порушує ці правила.

Денісова розповіла про факти знущань росіян з українських військовополонених. Це пряме порушення Женевської конвенції.

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Як Росія знущається з наших захисників та захисниць

  • За даними Уповноваженої, військовополонених жінок поголили. Їх роздягали у присутності чоловіків та змушували присідати.
  • Чоловіків-військовополонених тримали на морозі у наметах, вони повернулись з обмороженими кінцівками.
  • Полонених нормально не годували, не давали води, не давали можливості подихати свіжим повітрям.

Це їхні звірячі "закони", намагання принизити наших людей. Це порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими,
– наголосила Денісова.

Омбудсменка особисто перевірила, як утримують полонених росіян

Людмила Денісова розповіла, що особисто перевірила умови, в яких Україна утримує російських військовополонених. Уповноважена з прав людини засвідчила, що вони є задовільними.

Ми перевірили умови утримання військовополонених РФ, які перебувають на нашій території, в усіх місцях. Завтра буде опублікований звіт про дотримання їхніх прав. Я сама була і перевіряла особисто. Україна дотримується конвенцій щодо поводження з військовополоненими,
– зауважила вона.

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Автор: Анастасія Кушпіт