Тристоронні перемовини з Росією відкладено: Зеленський назвав причину
- Тристоронні переговори між Україною та Росією за участі США відкладено через зосередженість Вашингтону на конфлікті на Близькому Сході.
- Президент Зеленський наголосив на важливості продовження підтримки України, зокрема постачання зброї, попри ситуацію на Близькому Сході.
Тристоронні переговори між Україною та Росією за участі американської сторони тимчасово відклали через зосередженість США на війні у Близькому Сході.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю кореспонденту Rai Radio.
Як Зеленський пояснив зупинку переговорів?
Президент привітав США з угодою про тимчасове припинення вогню в Ірані. На його думку, це полегшить розв'язання глобальної енергетичної кризи. Але ситуація на Близькому Сході не має заважати допомозі України.
Підтримка України, зокрема, постачанням зброї, має продовжуватися,
– сказав він.
За його словами, Дональд Трамп наразі здебільшого зосереджений на війні на Близькому Схолі, і саме це стало причиною "відкладення" тристоронніх переговорів з Росією, проте він запевнив, що це тимчасові проблеми.
Зауважимо, що останні переговори у тристоронньому форматі за посередництва спецпредставника США Стіва Віткоффа були ще 17 – 18 лютого в Женеві, Швейцарія. Тоді заявляли про частковий прогрес після зустрічей.
Коли можуть відновити переговори?
Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про сподівання Росії на те, що американська сторона матиме більше часу та можливостей для зустрічі в тристоронньому форматі в найближчому майбутньому.
До цього він заявив, що наразі переговори щодо України перебувають на паузі, оскільки у США "багато інших справ". За його словами, Росія та Україна продовжують вести свої окремі контакти зі США.
Водночас представники України та США продовжують активну роботу над посиленням документу про гарантії безпеки для України, а запрошення спеціальних представників США до Києва залишається актуальним.