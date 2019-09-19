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      Тристоронні переговори про транзит газу завершились: угоди немає

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      Тристоронні переговори про транзит газу завершились: угоди немає
      / Твіттер Міненерго Росії

      У Брюсселі завершилися тристоронні переговори по газу з участю України, Росії та Європейського союзу. Тривали вони недовго – всього 40 хвилин.

      Cторони домовилися продовжити обговорення можливості укладання нового контракту між Україною та Росією через місяць, про це міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає "ТАСС".

      Це цікаво: Росія погрожуватиме перекрити транзит газу через Україну, але це дедалі менше означає, – Волкер

      Переговорам про транзит газу через Україну після 2019 року передували двосторонні зустрічі української делегації з європейською. Російська делегація також зустрічалась із представниками Єврокомісії..

      Що кажуть у Росії?

      Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори" конструктивними вперше за багато років". Тепер міненерго Росії впевнене в продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.

      Окрім того, Росія нібито запропонувала продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.  

      Зазначимо, Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року.  водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європі. 

      Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

       

      Новина доповнюється... 

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      Теги: Новини України Новини політики
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