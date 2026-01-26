Нові тристоронні зустрічі очікуються вже цього тижня: Зеленський заслухав доповідь делегації

У понеділок, 26 січня, Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після зустрічі в ОАЕ. Україна, США та Росія обговорили ключові військові та політичні питання й визначили рамку дипломатичної роботи.

Про це повідомив глава держави.

Дивіться також Кремль висунув ультиматуми Україні перед можливими переговорами, – ISW

Як минули перемовини в ОАЕ зі США та Росією?

Україна повертається до складної, але необхідної дипломатії. Тож 23 та 24 січня делегації України, США та Росії зустрілись у досить рідкісному тристоронньому форматі, аби поспілкуватись щодо плану завершення війни в Україні.

Це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни. На зустрічах обговорили спектр вагомих питань,

– зазначив президент.

У понеділок, 26 січня, Володимир Зеленський повідомив про доповідь української переговорної групи. За його словами, сторони зосередились насамперед на військових питаннях, без вирішення яких мир неможливий.

Окрему увагу делегації приділили складним політичним темам, які досі залишаються відкритими та потребують подальших рішень.

Зеленський зауважив, що сторони проаналізували ключові позиції всіх сторін та визначили рамку для наступного етапу дипломатичної роботи.

Україна готується до нових тристоронніх зустрічей, які мають відбутись цього тижня.

Що американці кажуть про мирні перемовини в ОАЕ?