Зеленський назвав ключове питання, яке Україна, Росія та США обговорюватимуть в Абу-Дабі

У п'ятницю, 23 січня, в ОАЕ має відбутись тристороння зустріч України, США та Росії. Ключовою темою розмови стане питання територій сходу України.

В ОАЕ відбудеться тристороння зустріч: що відомо?

Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі політики анонсували тристоронню зустріч між представниками США, України та Росії в Абу-Дабі.

Зеленський заявив, що наразі "питання Донбасу ключові" і саме їх обговорюватимуть в Абу-Дабі 23 та 24 січня під час тристоронніх перемовин.

З групою, з керівником групи Умєровим зранку говорив, вночі говорив. Він попрацює і буде мені на кожному етапі тих чи інших розмов або домовленостей давати відповідні сигнали. Будемо ділитися з вами,

– додав президент.

У виданні Axios раніше повідомляли, що основною темою розмови в ОАЕ стане складне питання територій сходу України.