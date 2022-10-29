Триватиме до смерті Путіна, – російський опозиціонер прокоментував "кінець" мобілізації

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу доповів кремлівському диктатору Владіміру Путіну, що мобілізація у Росії добігла кінця. Та це зовсім не означає, що росіян більше не відправлятимуть на війну в Україну.

Усі розуміють, що відбувається, коли Путін або хтось з його оточення відкриває рот. Це вірна ознака того, що вони брешуть. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Ігор Яковенко.

До теми Шойгу доповів Путіну про завершення "часткової мобілізації"

Порівняно нещодавно Путін говорив, що мобілізація не потрібна, адже війна – справа військових, справа професіоналів. За декілька днів до її оголошення Пєсков заявляв, що мобілізації не буде. Але потім вона сталася

Зараз Шойгу говорить, що вона припиняється. Я думаю, що це – з тієї ж серії. Цього ж дня, паралельно з відео, де Шойгу докладає Путіну про завершення мобілізації, посипалися відео, як на вулицях поліція та співробітники військкоматів вручають повістки, хапають людей й кудись забирають,

– підкреслив Яковенко.

Путіну потрібне "гарматне м'ясо"

Наразі Путіну потрібен 1 мільйон "гарматного м'яса", аби лінія фронту не впала. Інакше, зауважує Яковенко, ЗСУ прогулюючись дійдуть до кордону 1991 року.

За словами опозиціонера, у Путіна є 25 мільйонів мобілізаційного резерву. Проте одразу поставити 1 мільйон не вийде, адже людей потрібно щонайменше відшукати й залучити. Ми бачили, що за перший тиждень так званої часткової мобілізації від неї втекли 700 тисяч росіян.

Існує мобілізаційна інфраструктура. Це полігони, місця в казармах, заготовлене умундирування, озброєння, яке треба передавати та офіцери, інструктори, які мають навчити цих людей. Піхотинців за цей час підготувати неможливо, але хоча б щоб ця людина вміла щось тримати в руках – типу зброї,

– каже Яковенко.

Ця інфраструктура, додає він, має пропускну здатність – 150 тисяч осіб за один раз. Це природне обмеження, більше – неможливо.

"Якщо у вас є склянка місткістю 150 мілілітрів, ви не можете пів літра туди налити. Усе проллється. І ми бачили, як людський матеріал, призначений на забій, проливався", – акцентував російський опозиційний політик.

Неодноразово з'являлася інформація, що новомобілізованих, яких не було куди подіти, відправляли додому. Крім того, певній частині видали зброю, але ці люди взагалі не розуміли, що, чому і для чого відбувається.

Назви змінюватимуться, мобілізація триватиме

Як стверджує Яковенко, хвиля мобілізації триватиме до кінця жовтня. З 1 листопада починається зовсім інший процес – призов.

У збройні сили починають призивати людей, які досягли 18 років. Призовників, взагалі-то, відправляти на фронт не можна. Вони призиваються для того, аби навчити їх військової справи. Відправляти людину зі шкільної лави одразу на війну – так собі заняття. Але, теоретично, це можливо,

– зауважив він.

Так, цей призов заповнить усі мобілізаційні потужності, адже вони по суті однакові. Яковенко припускає, що після його завершення одразу почнеться нова хвиля мобілізації.

"Можливо, це буде у кінці листопада або у грудні. Путіну треба якось тримати лінію фронту, інакше вона впаде. Я вже не говорю про те, що наступ буде продовжуватися", – підкреслює Яковенко.

Потрібно розуміти: якщо буде відкрита лінія фронту, ці умовні 300 тисяч зникнуть, як раніше зникла регулярна армія, у диктатора з'явиться необхідність нового гарматного м'яса. Відтак Путін проводитиме мобілізацію, обираючи для неї все нові й нові назви.

Він буде спалювати росіян у топці цієї війни до тих пір, поки він не опинився або на лаві підсудних, або у якомусь мішку, де йому буде уготовано останнє місце,

– підсумував він.

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