Триває блокада та спроби штурму міста-героя Маріуполя

Минула 23 доба протистояння України повномасштабній атаці російських вбивць. Окупанти намагаються зруйнувати Маріуполь, що на Донеччині.

Про це 19 березня повідомили у Генштабі Збройних Сил України. Зазначили, що росіяни блокують та намагаються штурмувати місто-герой Маріуполь.

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Також на Донецькому напрямку ворожі війська ведуть бойові дії в біля населених пунктів Верхньоторецьке, Кримське, Авдіївка, Тарамчук.

Бої у Маріуполі

Окупанти обстрілюють Маріуполь. Бійці батальйону "Азов" відчайдушно захищають місто. Вони знищують особовий склад та техніку противника.

Станом на 15:00 (мовиться про 18 березня – 24 канал) бійцями полку "Азов" було знищено ворожу техніку, зокрема: 1 танк та 1 бойову броньовану машину "Рись", ще 1 танк було підбито,

– повідомили у "Азові".

Маріуполь 18 березня: дивіться відео