Триває евакуація: мер Ірпеня повів людей на трасу

В Ірпені переорганізовують евакуацію. Мер міста Олександр Маркушин повів людей на трасу, однак колії підірвали.

Організовують автобуси, аби перевезти жителів на Київ. Про це розповів голова Київської військової обласної адміністрації Олексій Кулеба.

Важливо Без припинення вогню людей не вивезти, – Кулеба про евакуацію з Гостомеля та Бучі

Людей відвозять на вокзал або до інших точок призначення.

Операція триває. Залучили і поліцію, і ДСНС, і волонтерів,

– розповів Кулеба.



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