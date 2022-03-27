Окупанти визначили головні цілі на Сході: триває запекла боротьба за кілька міст

Армія окупаційних військ Росії вже сформувала свою мету на Донецькому напрямку. Вони намагаються відвоювати одразу кілька населених пунктів.

Про плани та потуги ворогів стало відомо зі зведення Генштабу ЗСУ за 26 березня. Там розповіли детально про всі точки зіткнення на Сході України.

Зауважте Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

Які міста вони хочуть захопити

На Донецькому напрямку продовжується активне перегрупування військ окупантів. Вони нарощують ударні угруповання, щоб відновити активний наступ. За даними розвідки, основною метою загарбників є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Основі зусилля росіян зосереджені на:

взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне;

виході до районів населених пунктів Вугледар, Новотроїцьке;

захопленні міста-героя Маріуполя.

Що відбувається у цих населених пунктах

Противник активно користується підтримкою артилерії в Рубіжному. Завдяки їй, орки продовжують утримувати займані позиції в північній та північно-західній частинах міста.

У Попасній теж із артилерією окупанти намагалися провести штурмові дії. Проте це не вдалося та вороги зазнали значних втрат. Там же відбувся черговий курйоз – орки випадково обстріляли власні позиції мінометами.

Ще одна невдала спроба наступу була на позиції українських захисників у населеному пункті Красногорівка. Водночас триває запекла боротьба за Маріуполь. По місту противники завдають авіаційних ударів. Також загарбники б'ють артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури.