Тривають бойові дії в районах Кремінної, Торського та Зеленої Долини на Донеччині
20 квітня 2022 , 07:33Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
На Донеччині тривають активні бойові дії. Ворог гатить в районах Кремінної, Торського та Зеленої Долини.
Також окупанти перегруповуються для того, щоб наступати у напрямку міста Лиман. Про це повідомили в Генштабі 20 квітня.
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Продовжується ведення бойових дій в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман,
– мовиться в повідомленні.
Російські окупанти обстрілюють передові позиції ЗСУ по всій лінії зіткнення. Українській військові продовжують тримати оборону.
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