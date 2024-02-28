Польща може тимчасово закрити кордон з Україною для торгівлі товарами

Прем'єр Польщі Дональд Туск скликав сільськогосподарський саміт у Варшаві. Він має стосуватися питання протестів на українсько-польському кордоні та має відбутися вже 29 лютого.

Питання протестів на українсько-польському кордоні з новою силою постало на початку лютого 2024 року. Прем'єр Польщі Дональд Туск заговорив про повне закриття кордону та припинення обміну товарами.

Дивіться також Винні будуть спіймані: в уряді Польщі обіцяють знайти тих, хто розсипає українське зерно

Ціна занадто висока

За словами Туска, у Польщі виникла дуже серйозна проблема. Водночас він наголосив, що поляки є найбільш проукраїнською державою і нацією, але вони також мають найбільші проблеми в Європі, які є наслідком російсько-української війни.

Ця ціна занадто висока. Ми не можемо це заплатити,

– пояснив він.

За його словами, вони постійно шукають рішення, яке захистить польський ринок від наводнення значно дешевшою сільськогосподарською продукцією.

Туск наголосив, що Польща хоче допомогти Україні, але вони не можуть допустити, щоб ця допомога мала дуже негативні наслідки для її громадян.

Він зазначив, що перебуває в постійному контакті з представниками української влади. За його словами, потрібно знайти рішення, яке захистить ринок і фермерів від нерівної конкуренції.

Поляки протестували у Варшаві