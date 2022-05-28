Тривають запеклі бої, – у Міноборони розвіяли фейк про "окупований" Лиман

Керівництво Росії заявило, що вже окупувало місто Лиман на Донеччині. У Міноборони України порадили не вірити тому, що каже ворог.

Ворог використовує інформацію як зброю

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр порадила вірити лише тій інформації, яку надає Генеральний штаб Збройних Сил України або наше Міноборони. Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

Читайте також Окупанти намагаються відрізати підрозділи ЗСУ від основних сил на Донеччині

Чиновниця наголосила, що інформація – це теж зброя. Ворог використовує її для піднесення морального духу своїх військових та суспільства.

Станом на зараз там (у Лимані – 24 канал) тривають запеклі бої. Поки не завершиться їхній певний етап, некоректно говорити про якісь остаточні результати та робити висновки,

– повідомила Маляр.

Вона пояснила, що у процесі боїв певна частина населеного пункту може тимчасово перебувати під контролем однієї сторони. Пізніше ця ситуація може кардинально змінитися.

Водночас заступниця міністра оборони зізналася, що ситуація у Лимані дуже складна:

Це війна. Противник сильний і ЗСУ теж сильні. Тому бої запеклі,

– наголосила чиновниця.

Міряти спроможність ворога одним Лиманом не варто

У Лимані розташований великий залізничний вузол тому дехто вважає, що захоплення цього міста значно посилить ворожі позиції на Донбасі. Однак якщо зважувати усі фактори, зокрема співвідношення сил та шляхи доставки провіанту, то так говорити не доречно. Адже має бути налагоджена логістика та нормальний моральний стан війська. Тому, за словами Моляр, один Лиман суттєво на спроможність ворожого війська не вплине.

Рекомендуємо Активний наступ на Донбас та штурм Сєвєродонецька: карта бойових дій станом на 28 травня

В ОВА кажуть, що місто переважно контролюють окупанти

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці захищають свою землю. Він запевнив, що Лиман та Сєвєродонецьк ніколи не стануть російськими.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 27 травня розповів про ситуацію в Лимані. Він зазначив, що місто здебільшого перебуває під контролем російських військових.

Водночас українським захисникам вдалося зайняти та укріпити нові позиції.

Зауважимо, окупанти намагаються захопити Лиман вже тривалий час. 24 травня Кириленко казав, що вони заходять у місто, а ЗСУ їх вибивають. Ворог заїжджав на околиці та намагався пробитися до центру міста.

Це може вас зацікавити – Денисенко припустив, коли завершиться активна фаза війни: відео