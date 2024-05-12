Тривають жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги, – Зеленський про Харківщину

Ввечері 12 травня Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Президент розповів, яка ситуація на Харківщині.

Володимир Зеленський заявив, що тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Росіяни намагаються закріпитися.

Важливо Окупанти намагаються сунути вглиб, – Сирський про складну ситуацію на Харківщині

"Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій"

Український лідер наголосив, що сьогодні головне – звичайно ж, питання фронту і нашої протидії російським операціям. Протягом дня вже були доповіді Олександра Сирського, розвідки, міністра внутрішніх справ. Особлива увага – Харківщині. Тривають оборонні, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги.

Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування,

– підкреслив глава держави.

Президент подякував нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта.

"Артилерія, дрони – усі, хто задіяний, і задіяний влучно, – я вам дякую. Завдання наше очевидне – треба завдати окупанту якнайбільших втрат", – наголосив Зеленський.

"На околицях Вовчанська надзвичайно складна ситуація"

Верховний Головнокомандувач повідомив, що на околицях міста Вовчанськ ситуація надзвичайно складна.

Місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії наших військових, у місті – місцевим мешканцям – допомагають,

– розповів глава держави.

Президент наголосив, дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним – кожним, хто безпосередньо саме там, на Харківщині. У військових силах, у силах безпеки, у місцевій владі, у громадах.

"Усе залежить від того завжди у війні, на що ти сам здатен, що ти сам здатен зробити – чи можеш витримати удари та втримати позиції, щоб і всі так само змогли. Головне – наша стійкість та український результат у боях", – підкреслив Зеленський.

"Не менш загострені зараз Донецькі напрямки"

Також президент додав, що незмінна увага й іншим напрямкам бойових дій. Адже не менш загострені зараз Донецькі напрямки.

Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися,

– підкреслив глава держави.

Зауважив, що Покровський напрямок попри все – найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на ньому було вже 30 бойових зіткнень.

Окрім того, жорсткі Лиманський та Времівський, Краматорський і Куп'янський напрямки.

"Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми та відповідати – відповідати окупанту вогнем", – додав президент.

"Окупант живиться брехнею та страхом, який за брехнею слідує"

Також Зеленський звернув увагу на російські інформаційні операції. Наголосив, що це завжди енергія для ворожих наземних операцій. Окупант живиться брехнею та страхом, який за брехнею слідує.

Глава держави зауважив, що оборонні бої ніколи не бувають простими. Вони завжди складнішають, коли агресору вдається використати страх. Тож зараз безпечніше не вестися на емоції, не гнатися за гучністю заголовка, перевіряти кожне інформаційне повідомлення й шукати саме інформацію, а не емоції або чутки, та обов'язково довіряти Силам оборони України.

Наші воїни знають, як діяти. І ми працюємо для того – зокрема, з партнерами, зокрема з нашим внутрішнім українським виробництвом зброї, – щоб у наших воїнів було чим діяти,

– підкреслив Зеленський.

Президент подякував кожному, хто допомагає, усім, хто б'ється заради України, і б'ється стійко, усім, хто дає результат нашій державі.