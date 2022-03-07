Тривога у Чернігові: біжіть в укриття
7 березня 2022 , 09:26Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Чернігів"
У Чернігові – повітряна тривога. Необхідно терміново бігти в укриття.
Про тривогу попередили близько 9:24. Людям не можна виходити з укриттів, поки не буде сигналу "відбій".
До речі У Харкові – тривога: всім в укриття
Про відбій повідомлять офіційні ресурси. Лише тоді повертатися додому буде безпечно.
Зауважимо, що близько 9:20 повітряну тривогу оголосили також у Харкові та Миколаєві.
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