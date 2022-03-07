Тривога у Чернігові: біжіть в укриття

У Чернігові – повітряна тривога. Необхідно терміново бігти в укриття.

Про тривогу попередили близько 9:24. Людям не можна виходити з укриттів, поки не буде сигналу "відбій".

До речі У Харкові – тривога: всім в укриття

Про відбій повідомлять офіційні ресурси. Лише тоді повертатися додому буде безпечно.

Зауважимо, що близько 9:20 повітряну тривогу оголосили також у Харкові та Миколаєві.



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