Повітряна тривога у Дніпрі, Пирятині, Лубнах: всі в укриття

7 березня 2022 , 00:04
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Джерело:

телеграм Дмитра Луніна

У Дніпрі, Пирятині, Лубнах оголосили повітряну тривогу. Всіх людей закликають негайно пройти в укриття.

Відповідне повідомлення з'явилось о 00:01 вночі 7 березня. Людей закликають ховатись через те, що ворог атакує житлові будинки з неба.

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У Пирятині, Лубнах, Дніпрі лунають сирени

Увага! Загроза ракетного удару. Пирятин, Лубни, Дніпро,
– мовиться у повідомленні.

Людей просять реагувати на повідомлення, сирени чи звони в церкві. Ними повідомляють про повітряну тривогу. Адже окупанти цинічно атакують мирних українців з неба. 

О 00:24 у Дніпрі оголосили відбій повітряної тривоги. 


Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу


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Автор: Діана Квасневська