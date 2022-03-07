Повітряна тривога у Дніпрі, Пирятині, Лубнах: всі в укриття

У Дніпрі, Пирятині, Лубнах оголосили повітряну тривогу. Всіх людей закликають негайно пройти в укриття.

Відповідне повідомлення з'явилось о 00:01 вночі 7 березня. Людей закликають ховатись через те, що ворог атакує житлові будинки з неба.

Важливо Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити тільки криваві, – Зеленський

У Пирятині, Лубнах, Дніпрі лунають сирени

Увага! Загроза ракетного удару. Пирятин, Лубни, Дніпро,

– мовиться у повідомленні.

Людей просять реагувати на повідомлення, сирени чи звони в церкві. Ними повідомляють про повітряну тривогу. Адже окупанти цинічно атакують мирних українців з неба.

О 00:24 у Дніпрі оголосили відбій повітряної тривоги.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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